Годують звірів та підстеляють вольєри: як використовують ялинки в зоопарку Миколаєва

Миколаївський зоопарк підгодовує звірів ялинками. Їх сюди звезли підприємці – деревця не продали до свят.

Ласують голками із задоволенням копитні тварини. Зносять ялинки й сосни до звіринця і миколаївці. Ялинками прикрашають вольєри, а тирсу з них підстеляють тваринам. І хоча зоопарк економії на харчуванні від цього не отримує, місто стає чистішим. Докладніше – у сюжеті Олени Горячевої.

До слова, Факти ICTV розповідали про історію традиції ставити ялинку на Новий рік.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.