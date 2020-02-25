Гострий мієоблазний лейкоз. Допомоги потребує мати трьох маленьких дітей

Нашої з вами допомоги потребує мати трьох маленьких діточок – Галина Мединська. Жінці потрібно вкотре пройти курс хіміотерапії. У Галини – гострий мієоблазний лейкоз.

Це вже третій курс хіміотерапії. Але щоб його пройти, Галина має заплатити 400 тис. грн.

Однак родина таких грошей не має, бо всі заощадження витратили на попередні курси.

Картка ПриватБанку:

4149 4993 4186 8006

Телефон: 067-163-71-92 Богдан Мединський – чоловік Галини

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