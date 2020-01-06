Готувалися до Різдва і постраждали від газу: вибух у клубі на Тернопільщині

Потужний вибух у сільському клубі на Тернопільщині сколихнув усю околицю. Звідти з криками вибігали діти, яких повністю охопило полум’я: палав одяг і горіло волосся.

16-річний Богдан постраждав найменше, зараз він у хірургічному відділенні з опіками голови, рук і ніг.

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Хлопець пригадує, того вечора зібралися з товаришами підготуватися до Різдвяного вертепу. Коли зайшли в приміщення, почули запах газу, але не надали цьому значення. За кілька хвилин усе довкола почало горіти.

Усі подробиці у сюжеті на YouTube Фактів ICTV.

Нагадаємо, внаслідок пожежі на Запоріжжі загинули мати та двоє малолітніх дітей.

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