Готувалися до Різдва і постраждали від газу: вибух у клубі на Тернопільщині
Потужний вибух у сільському клубі на Тернопільщині сколихнув усю околицю. Звідти з криками вибігали діти, яких повністю охопило полум’я: палав одяг і горіло волосся.
16-річний Богдан постраждав найменше, зараз він у хірургічному відділенні з опіками голови, рук і ніг.
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Хлопець пригадує, того вечора зібралися з товаришами підготуватися до Різдвяного вертепу. Коли зайшли в приміщення, почули запах газу, але не надали цьому значення. За кілька хвилин усе довкола почало горіти.
Усі подробиці у сюжеті на YouTube Фактів ICTV.
Нагадаємо, внаслідок пожежі на Запоріжжі загинули мати та двоє малолітніх дітей.
2020-01-06
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