Готовились к Рождеству и пострадали от газа: взрыв в клубе на Тернопольщине

Мощный взрыв в сельском клубе на Тернопольщине всколыхнул всю округу. Оттуда с криками выбегали дети, которых полностью охватило пламя: горела одежда и горели волосы.

16-летний Богдан пострадал меньше всего, сейчас он в хирургическом отделении с ожогами головы, рук и ног.

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Парень вспоминает, в тот вечер собрались с товарищами подготовиться к Рождественскому вертепу. Когда зашли в помещение, услышали запах газа, но не придали этому значения. Через несколько минут все вокруг начало гореть.

Все подробности в сюжете на YouTube Фактов ICTV.

Напомним, в результате пожара в Запорожской области погибли мать и двое малолетних детей.

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