Густий сірий дим із труб. Хто травить жителів Маріуполя

У Маріуполі рівень викидів в атмосферу від металургійних комбінатів в десятки, а то і в сотні разів перевищує європейські норми. За свіже повітря вже багато років борються екоактивісти. Встановили незалежні системи моніторингу і відеоспостереження, постійно оприлюднюють результати вимірів. І в той же час упевнені, без дієвої системи контролю з боку держави – справа не зрушиться з мертвої точки. І заводи будуть продовжувати отруювати повітря маріупольських жителів.

Максим Бородін понад 7 років бореться з екологічним забрудненням промислових міст України. Переможець проекту Нові лідери. Отримав мільйон гривень на реалізацію екологічного проекту. Це дозволило придбати не тільки мобільне обладнання для вимірів забруднення повітря. Але і встановити у Маріуполі біля меткомбінатів системи відеоспостереження, щоб відстежувати викиди цілодобово.

Маріупольська гімназія №20. За 200 метрів доменне виробництво. Кожна друга дитина звільнена від фізкультури за станом здоров’я. Та й уроки на вулиці тут намагаються не проводити.

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Екоактивісти вже намагалися закрити цю гімназію. Однак запротестували батьки, мовляв хоч небезпечно, проте зручно, бо діти поряд із домом.

Два металургійні гіганти і коксохімічний завод – основні забруднювачі Маріуполя. Належать компанії Метінвест. Ми намагалися побачити їхню систему очистки викидів. Однак відповіді не отримали жодної. Та проблема в тому, каже Максим Бородін, що і держава безсила, бо перевірити підприємство можна, лише попередивши за 10 днів.

Сваритися з тими, хто утримує місто, не хоче і мерія Маріуполя. Всі скарги переправляє на екоінспекцію. А та співає стару пісню, перевірки заборонені.

У мерії запевнили, на Метінвесті проводять серйозну екологічну модернізацію. Обіцяють що до 21 року викиди в атмосферу будуть набагато нижчі за європейські норми.

До слова, біля Ковеля отрута забруднює воду, бо протікають резервуари ветсанзаводу.

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