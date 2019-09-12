Біля Ковеля отрута забруднює воду – протікають резервуари ветсанзаводу

З бетонних резервуарів на околиці Ковеля витікає небезпечна отрута – біологічні відходи мертвих тварин, яких роками звозили на місцевий ветсанзавод, і не встигали утилізовувати. В 5 ємностей помістили дві з половиною тони відходів.

Про проблему ветсанзаводу Факти розповідали два роки тому. Просто неба лежали тонни мертвих тушок, які завод не переробляв, нібито через брак спеціального обладнання. Обурені люди заблокували роботу підприємства та вимагали закрити його, а усі рештки вивезти.

Тоді під тиском місцевих завод закрили. Нині там лише охоронці. На територію не пускають.

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А от відходи з Ковеля так нікуди й не вивезли – а помістили у закриті резервуар, ще радянські чани-відстійники колишнього крохмального заводу, перед тим відремонтувавши їх.

Нині територія, де знаходяться бочки з небезпечними відходами, не охороняється. Металевий паркан довкола вкрали ще на початку літа. Тим часом в Держпродспоживслужбі запевняють – все під контролем, та коли востаннє там брали проби ґрунту чи води – не кажуть.

Звідси до найближчих хат менше півкілометра. Вже два роки люди не користуються тут водою, фахівці застерегли – ні пити, ні навіть вмиватися нею не можна.

Опікуватися отруйними резервуарами нині нікому.

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