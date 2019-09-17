На Рівненщині місцеві мешканці протестують проти заводу зі шкідливими викидами
Понад півтори тисячі жителів Нової Любомирки на Рівненщині протестують проти місцевого заводу з виробництва вапна. Через роботу підприємства все їхнє селище вкрилося сірим пилом – він проникає в будинки, осідає на городи. Людям важко дихати, загострюються недуги.
Обурені мешканці зібралася біля своїх будинків – у руках тримають плакати з вимогою припинити труїти їх і дітей. Кажуть, що терпіти більше не можуть.
Завод зведений ще в шістдесятих роках, обладнання давно застаріло. Голова громади розповідає: торік, коли після перерви відновили виробництво, пообіцяли встановити нові сучасні фільтри. Але слова не дотримали.
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На заводі усі звинувачення спростовують. Контролюючі органи теж безсилі, кажуть: перевіряти підприємства заборонив закон. Хоча попередні проби повітря довкола підприємства таки брали – виявлено перевищення концентрації формальдегіду.
Закрити завод люди не вимагають – просять лише з’ясувати, чи безпечне виробництво. Інакше обіцяють блокувати дорогу.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Миколаївщині селяни протестували проти сонячної електростанції.