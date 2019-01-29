Хочеш безкоштовно жити – відмовся від соцмереж: незвичайний готель у Швеції

У шведському місті Ґетеборзі можна жити абсолютно безкоштовно.

Лише одна умова – якщо відмовитесь від соцмереж.

У номері встановлено спеціальну лампу, до якої через WI-FI автоматично підключається телефон гостя.

Якщо користувач не заходить до соцмереж, вона світиться білим. Якщо зайде – колір починає змінюватися на червоний.

Чим довше людина в соцмережі – тим він стає насиченіший, і це значить – оплата зростає.

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Якщо лампа стане повністю червоною, платити доведеться всю вартість. А це перевищує 7300 гривень.

Нагадаємо, один зі стрімерів сервісу Twitch вирішив розслабитися і поспілкуватися з підписниками, але в підсумку заснув під час ефіру.

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