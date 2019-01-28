Ілон Маск запостив фотографію з вогнеметом у відповідь на запрошення на шоу.
Американський інженер-мільярдер Ілон Маск опублікував фотографію з вогнеметом від своєї компанії The Boring Company після того, як його запросили взяти участь у шоу Повелитель мемів.
Так, блогер з YouTube Фелікс PewDiePie Кьельберг запропонував Маску стати гостем шоу Meme Review після чого і отримав таку кумедну відповідь від підприємця.
Фелікс пізніше відписав Ілону – “Не стріляй. Будь ласка, стань гостем. Нам це потрібно!”.Читайте: Нова система безпеки: авто Tesla гратимуть Баха у випадку пограбування
Водночас багато підписників почали просити Ілона Маска погодитися на запрошення.
Твіт Ілона Маск вже зібрав вже більше 380 тис. лайків і 81 тис. ретвітів.
А ось редакцію Фактів ICTV більше потішила обстановка, в якій Ілон зробив фото. Що за бункер?
Нижче ми зібрали також найсмішніші меми, які люди почали створювати після розмови Маска з блогером.
Host meme review? pic.twitter.com/k2SFtIUh1k
— Elon Musk (@elonmusk) 27 января 2019 г.
dont shoot
please host
we need this! https://t.co/6l66JTw7Vq
— ƿ૯ωძɿ૯ƿɿ૯ (@pewdiepie) 27 января 2019 г.
Например, пользователь Benjamin Hoppe написал просто – Вот так работает мафия.
That’s how mafia works
— ʙᴇɴᴊᴀᴍɪɴ ʜᴏᴘᴘᴇ (@mrbenjaminhoppe) 27 января 2019 г.
— Адвокат Бродяги (@Sarcastic_Larch) 28 января 2019 г.
OMG he is totally on Hank Scorpio mode! pic.twitter.com/3v3pSebasG
— Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) 27 января 2019 г.
I’ll bite….$TSLA pic.twitter.com/gwymIm5uea
— TeslaCharts (@TeslaCharts) 27 января 2019 г.
А японський блогер The Anime Man вказав, що інвестуватиме в Tesla, якщо Ілон Маск погодиться.
I will invest in Tesla stock if you do.
— Joey (@TheAn1meMan) 28 января 2019 г.
Нагадаємо, як Тайсона перетворили в мем і при чому тут яйце.