PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL / Ілон Маск з вогнеметом потролив блогера. Це новий мем/

Ілон Маск з вогнеметом потролив блогера. Це новий мем

Ілон Маск запостив фотографію з вогнеметом у відповідь на запрошення на шоу.

Илон Маск

Американський інженер-мільярдер Ілон Маск опублікував фотографію з вогнеметом від своєї компанії The Boring Company після того, як його запросили взяти участь у шоу Повелитель мемів.

Так, блогер з YouTube Фелікс PewDiePie Кьельберг запропонував Маску стати гостем шоу Meme Review після чого і отримав таку кумедну відповідь від підприємця.

Фелікс пізніше відписав Ілону – “Не стріляй. Будь ласка, стань гостем. Нам це потрібно!”.

Читайте: Нова система безпеки: авто Tesla гратимуть Баха у випадку пограбування

Водночас багато підписників почали просити Ілона Маска погодитися на запрошення.

Твіт Ілона Маск вже зібрав вже більше 380 тис. лайків і 81 тис. ретвітів.

А ось редакцію Фактів ICTV більше потішила обстановка, в якій Ілон зробив фото. Що за бункер?

Нижче ми зібрали також найсмішніші меми, які люди почали створювати після розмови Маска з блогером.

Например, пользователь Benjamin Hoppe написал просто – Вот так работает мафия.

А японський блогер The Anime Man вказав, що інвестуватиме в Tesla, якщо Ілон Маск погодиться.

Нагадаємо, як Тайсона перетворили в мем і при чому тут яйце.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вечір в хату! Як українці радіють вироку Януковичу
Салах видалив свої сторінки в Instagram та Twitter
Баскетболіст незграбно послизнувся під час виконання данка
У 4 рази більший за ВАК: Маск заговорив про будівництво “колайдера майбутнього”
Декольте Лободи чи ненафарбована Кардашян з вирізом – хто гарячіший
Ілон Маск може побудувати тунель у ще одній країні
Курс долара, пісні і новинки техніки: чи добре ви пам’ятаєте 2009 рік (ТЕСТ)
Трамп влаштував для футболістів вечерю з гамбургерами при свічках
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка