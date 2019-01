Ілон Маск запостив фотографію з вогнеметом у відповідь на запрошення на шоу.

Американський інженер-мільярдер Ілон Маск опублікував фотографію з вогнеметом від своєї компанії The Boring Company після того, як його запросили взяти участь у шоу Повелитель мемів.

Так, блогер з YouTube Фелікс PewDiePie Кьельберг запропонував Маску стати гостем шоу Meme Review після чого і отримав таку кумедну відповідь від підприємця.

Фелікс пізніше відписав Ілону – “Не стріляй. Будь ласка, стань гостем. Нам це потрібно!”.

Водночас багато підписників почали просити Ілона Маска погодитися на запрошення.

Твіт Ілона Маск вже зібрав вже більше 380 тис. лайків і 81 тис. ретвітів.

А ось редакцію Фактів ICTV більше потішила обстановка, в якій Ілон зробив фото. Що за бункер?

Нижче ми зібрали також найсмішніші меми, які люди почали створювати після розмови Маска з блогером.

dont shoot please host we need this! https://t.co/6l66JTw7Vq — ƿ૯ωძɿ૯ƿɿ૯ (@pewdiepie) 27 января 2019 г.

Например, пользователь Benjamin Hoppe написал просто – Вот так работает мафия.

That’s how mafia works — ʙᴇɴᴊᴀᴍɪɴ ʜᴏᴘᴘᴇ (@mrbenjaminhoppe) 27 января 2019 г.

OMG he is totally on Hank Scorpio mode! pic.twitter.com/3v3pSebasG — Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) 27 января 2019 г.

А японський блогер The Anime Man вказав, що інвестуватиме в Tesla, якщо Ілон Маск погодиться.

I will invest in Tesla stock if you do. — Joey (@TheAn1meMan) 28 января 2019 г.

