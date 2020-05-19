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Факти / Відео / Україна

Хворі працівники хлібзаводу та магазинів – коронавірус у регіонах

Попри загалом позитивну статистику, в регіонах України коронавірус поширюється. На Закарпатті інфекцію виявили в працівників великого супермаркету. На Рівненщині захворіли працівники хлібозаводу. А на Черкащині Covid діагностували у породіллі в пологовому будинку.

Супермаркет в Ужгороді наробив чимало галасу. Тут виявили спалах Covid-19. Одразу занедужало четверо працівників. Однак виявилося, люди інфікувалися ще кілька днів тому. У закладі цю інформацію приховували, а магазин продовжував працювати.

Щоправда, недужі на самоізоляції. Керівництво супермаркету пояснює – два тижні тому по-черзі тестували на коронавірус увесь персонал, нових хворих немає.

Позитивні новини з Буковини – тут дві доби поспіль без летальних випадків. Медики сподіваються що захворюваність йде на спад.

Факти ICTV раніше писали про те, що міська лікарня Вінниці вщент заповнена пацієнтами із Covid-19.

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