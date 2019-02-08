Інспектори з паркування у Києві: коли з’являться і як працюватимуть

Майже півроку тому  в Україні набув чинності закон про покарання за неправильне паркування, однак запарковані авто на тротуарах та в смузі громадського транспорту нікуди не зникли. І розв’язати цю проблему мали інспектори з паркування, конкурс яких у київській мерії оголосили ще торік у жовтні.

Однак, чи через зарплату від 10 тис. гривень, чи через ризик вуличних конфліктів, набрали за 4 місяці лише десяту частину від запланованого.

Читайте: У Києві з’явилися інспектори з паркування – коли штрафуватимуть

Перші інспектори на київські вулиці вийдуть наприкінці лютого – на початку березня. Однак на першому етапі вони лише попереджатимуть порушників без штрафування. Наповнювати міський бюджет  інспектори почнуть з квітня, коли в країні з’являться сертифіковані прилади із захищеними даними для фото- та відеофіксації порушень. Штрафуватимуть  і  за відсутності водія – квитанції їм надсилатимуть поштою.

Гроші через інспектора не проходитимуть – все через банк. Чи є автомобіль порушником, інспектор також не визначатиме  одноосібно, все має робити планшет із замірами відстані і розташуванням знаків. Але таких, дозволених законом приладів, в Україні ще немає.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, коли і як почнуть штрафувати героїв паркування.

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