Каліфорнія у вогні: лісові пожежі охопили штат, людей евакуюють

Американський штат Каліфорнія охопили пожежі, вогонь розповсюджується дуже швидко. Влада оголосила загальну евакуацію, але не всі хочуть покидати свої домівки.

Майже в усьому регіоні вимкнули електроенергію, люди не можуть дізнатися про шляхи евакуації, не можливо зарядити мобільні телефони аби додзвонитися в пункти допомоги.

Рятувальники попереджають, що вогонь ще посилиться. Найкритичніша ситуація в окрузі Сонома, неподалік Сан-Франциско.

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Вогонь впритул наблизився до дорогих маєтків вартістю в мільйони доларів. Залишити будинки з видом на океан наказали жителям прибережного району Пасифік Палісейдс. Та тікають не всі, американці залишаються захищати свої домівки від вогню садовими шлангами.

Вже є двоє постраждалих. Пожежникам все ж довелося врятувати близько десяти будинків. У профілактичних цілях по всьому штату відключають електрику. Без струму понад 500 тис. житлових будинків.

Минулого року у Каліфорнії сталася наймасштабніша пожежа за всю історію штату. Тоді від вогню загинуло 85 людей. Горіти почало через аварію на високовольтних лініях електропередач.

Нині влада активно намагалася запобігти трагедії, але спека та сильний вітер ускладнюють процес порятунку.

Нагадаємо, в Одесі сталася пожежа на території чоловічого монастиря.

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