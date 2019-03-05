Євробляхери заблокували кордон, аби завезти литовські авто

Провокація євробляхерів на кордоні!

Пункт пропуску Шегині намагалися заблокувати активісти організації АвтоЄвроСила. Митники не давали можливості чоловікам завезти з десяток автомобілів на литовській реєстрації.

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Як наслідок євробляхери провокували та тиснули на працівників пункту пропуску, а згодом намагалися заблокувати кордон. Найактивніших згодом затримали прикордонники.

У Держприкордонслужбі нагадали: блокувати пункти пропуску не дозволять. У разі потреби, їхню охорону готові навіть підсилити додатковими резервами і групами реагування.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що робити тим, хто не встиг розмитнити євробляху.

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