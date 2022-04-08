Катували людей у класах і залишали послання дітям: як Катюжанка пережила окупацію

Катюжанка Київської області є одним із тих населених пунктів, який українські військові нещодавно звільнили від російських окупантів.

Село з населенням близько чотирьох тисяч жителів стало ключовим опорним пунктом для загарбників. У місцевій школі вони створили свій штаб.

Пенсіонер Анатолій зі сльозами на очах розповідає, як російські загарбники застрелили його вівчарку. Потім увірвалися в хату.

– У хаті в мене мама, 92 роки. Лежача. Я кажу: маму не будіть, не лякайте. Він відштовхнув мене, зайшли в хату, всі шафи перерили. Все зняли, сказали відчинити двері і щоб вони залишались відчиненими.

Самохідна гармата окупантів, яка обстрілювала українські позиції, стояла просто на шкільному подвір’ї. Тут же були і ворожі танки.

Але це ще не все, що можна знайти на території школи. Доки вчителі прибирають безлад, який залишили окупанти, поліція викопує тіла розстріляних цивільних.

На території школи місцевим дозволили поховати трьох. Наразі відомо, що росіяни без причини розстріляли дев’ятьох селян. Тіла довго лежали просто неба.

З особливим цинізмом загарбники паплюжили все, що стосується України. А ще нахабно крали: столи, комп’ютерну техніку, інтерактивні дошки.

Після відступу по собі окупанти чи не у кожному класі залишили на дошці пропагандистські звернення до катюжанських дітей. Вони бажали учням успіхів і вибачалися за безлад, який влаштували у школі.

Тільки от забули згадати у цьому так званому посланні невинних розстріляних людей на шкільному подвір’ї, а також заручників, яких тримали у шкільному підвалі. Катували людей окупанти просто у класних кімнатах.

У кожному класі – окрім звернення – загарбники залишили українським дітям свої газети та листівки. Наразі ж вчителі разом із батьками, які не виїхали з села, роблять усе, щоб в школі від окупантів не лишилося й сліду.

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