Пытали людей в классах и оставляли послание детям: как Катюжанка пережила оккупацию

Катюжанка Киевской области является одним из недавно освобожденных от российских оккупантов населенных пунктов.

Село с населением около четырех тысяч человек стало ключевым опорным пунктом для захватчиков. В местной школе они учредили свой штаб.

Пенсионер Анатолий со слезами на глазах рассказывает, как российские захватчики застрелили его овчарку. Потом ворвались в дом.

— В доме у меня мама, 92 года. Лежачая. Я говорю: маму не будите, не пугайте. Он оттолкнул меня, вошли в дом, все шкафы перерыли. Все сняли, сказали открыть дверь и чтобы она оставалась открытой.

Самоходная пушка оккупантов, которая обстреливала украинские позиции, стояла прямо на школьном дворе. Здесь же находились и вражеские танки.

Но это не все, что можно найти на территории школы. Пока учителя убирают беспорядок, оставиленный оккупантами, полиция выкапывает тела расстрелянных гражданских.

На территории школы местным разрешили похоронить троих. Сейчас известно, что россияне без причины расстреляли девять жителей села. Тела долго лежали под открытым небом.

С особым цинизмом захватчики уничтожали все, что касается Украины. А еще нагло воровали: столы, компьютерную технику, интерактивные доски.

После отступления после себя оккупанты чуть ли не в каждом классе оставили на доске пропагандистские обращения к катюжанским детям. Они желали ученикам успехов и извинялись за беспорядок, который устроили в школе.

Только вот забыли упомянуть в этом так называемом послании невинно расстрелянных людей в школьном дворе, а также заложников, которых держали в школьном подвале. Пытали людей оккупанты прямо в классных комнатах.

В каждом классе – кроме обращения – захватчики оставили украинским детям свои газеты и листовки. Сейчас учителя вместе с родителями, которые не выехали из села, делают все, чтобы в школе от оккупантов не осталось и следа.

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