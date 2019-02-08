Книга року: переможці всеукраїнського рейтингу

У Києві свої нагороди отримали переможці 20 Всеукраїнського рейтингу Книжка року.

Визнання найкращих книг, виданих в Україні, вже стало традиційним святом. Мета Всеукраїнського рейтингу – популяризувати українське слово та книговидавництво, що надалі стане здобутком світової літератури.

Відвідали Всеукраїнський рейтинг і перші особи держави. Книга творить та захищає українське майбутнє, – підкреслив Президент України Петро Порошенко . Адже доки живе українська книга доти буде жити і наша мова, – зазначив гарант.

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Обирали найкращих провідні книгознавці, письменники та журналісти.

Гран прі рейтингу отримала книга Мирослава Поповича Філософія свободи. Відзнаку видавництву Фоліо вручив Юрій Луценко. Це свято для всієї читаючої та думаючої зазначив ген прокурор України.

Видавництво А-ба-ба-га-ла-мага традиційно лідер у рейтингу Книга Року. Цього разу воно перемогло у 4 номінаціях та отримало нагороду як видавничий імідж року. Мільйони дітей виросли на книгах цього видавництва і це найближча серцю нагорода, – зазначив засновник і директор видання Іван Малкович.

Найкращі книги року обрали у семи номінаціях. Найяскравіші літературні новинки вже можна придбати на полицях українських книгарень.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Україні випустили книгу великого поета з сюрпризом.

Опубліковано Лютий, 08 в 22:11



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