В Україні з’явилася інтерактивна книга Шевченко на кожен день. У ній можна відсканувати QR-код та прослухати вірші українського поета.

QR-код треба відсканувати на певній сторінці книжки. Після цього читач переходить на відео з You-Tube.

Озвучила вірші для книги акторка та телеведуча Яніна Соколова.

– Це видання є унікальним, бо дає читачеві можливість не тільки день за днем увесь рік занурюватися у творчість геніального українського поета Тараса Григоровича Шевченка (1814—1861), а й почути як звучать його поезії у виконанні професійної акторки і популярної телеведучої Яніни Соколової, — йдеться в анотації.

Ілюструвавали книгу малюнками, начерками самого Шевченка.

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До речі, у Вірменії відбулося відкриття першого в країні пам’ятника українському поету Тарасу Шевченку.