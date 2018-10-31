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Шевченко на кожен день: в Україні випустили книгу великого поета з сюрпризом

В Україні з’явилася інтерактивна книга Шевченко на кожен день. У ній можна відсканувати QR-код та прослухати вірші українського поета.

QR-код треба відсканувати на певній сторінці книжки. Після цього читач переходить на відео з You-Tube.

Озвучила вірші для книги акторка та телеведуча Яніна Соколова.

– Це видання є унікальним, бо дає читачеві можливість не тільки день за днем увесь рік занурюватися у творчість геніального українського поета Тараса Григоровича Шевченка (1814—1861), а й почути як звучать його поезії у виконанні професійної акторки і популярної телеведучої Яніни Соколової, — йдеться в анотації.

Ілюструвавали книгу малюнками, начерками самого Шевченка.

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До речі, у Вірменії відбулося відкриття першого в країні пам’ятника українському поету Тарасу Шевченку.

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