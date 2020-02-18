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Компанія L’Oréal Україна розпочала проект підтримки українських стартапів

Підтримуючи розвиток технологій в індустрії краси та інноваційного потенціалу в Україні, компанія L’Oréal Україна розпочала проект підтримки українських стартапів.

Ми відкриваємо акселераційний хаб, це таке велике місце для роботи стартапів і бізнесів, для того щоб стартапи з одного боку не вмирали. А бізнесу вони потрібні для того, щоб вони ставали ще більш інноваційними, розвивали як себе, так і свою індустрію.

В компанії переконані, що поява такого акселераційного хабу розширить  можливості для підприємців та створить потужну інноваційну синергію.

Тож і організатори, і партнери переконані, що разом  перетворять ідеї на результат.

Факти ICTV раніше писали про переможців премії For Women in Science.

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