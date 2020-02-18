Компания L’Oréal Украина начала проект поддержки украинских стартапов

Поддерживая развитие технологий в индустрии красоты и инновационного потенциала в Украине, компания L’Oréal Украина начала проект поддержки украинских стартапов.

Мы открываем акселерационный хаб, это такое большое место для работы стартапов и бизнеса, для того чтобы стартапы с одной стороны не умирали. А бизнесу они нужны для того, чтобы они становились еще более инновационными, развивали как себя, так и свою индустрию.

В компании убеждены, что появление такого акселерационного хаба расширит возможности для предпринимателей и создаст мощную инновационную синергию.

Поэтому и организаторы, и партнеры убеждены, что вместе превратят идеи на результат.

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