Компания L’Oréal Украина начала проект поддержки украинских стартапов
Поддерживая развитие технологий в индустрии красоты и инновационного потенциала в Украине, компания L’Oréal Украина начала проект поддержки украинских стартапов.
Мы открываем акселерационный хаб, это такое большое место для работы стартапов и бизнеса, для того чтобы стартапы с одной стороны не умирали. А бизнесу они нужны для того, чтобы они становились еще более инновационными, развивали как себя, так и свою индустрию.
В компании убеждены, что появление такого акселерационного хаба расширит возможности для предпринимателей и создаст мощную инновационную синергию.
Поэтому и организаторы, и партнеры убеждены, что вместе превратят идеи на результат.
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