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Кому потрібна війна? У Львові презентували проект-виставу ветеранів АТО Голоси

У Львові презентували перший в Україні мистецький проект-виставу ветеранів російсько-української війни Голоси. Драма створена в рамках проекту Творчі резиденції для бійців від благодійного фонду Творча криївка.

Авторами сценарію і виконавцями ролей стали учасники АТО. Вони розповіли власні історії на сцені у форматі документального театру. Розповіли про героїв, які обороняють і боронили Україну від ворога, та як їм живеться у цивільному житті.

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Акторам вдалося передати неймовірну енергетику. Побутова сценка на фронті переростає у дикий аркан під сопілку. Герої шукають відповіді на питання: кому потрібна війна? Кульмінація – їхні голоси – спогади про найгостріші моменти на передовій.

Вистава вирушить Україною. У планах режисера – показати її усьому світу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як глядач напав на актора під час вистави заради “порятунку” Ісуса.

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