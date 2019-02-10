Концтабір для тварин на Хмельниччині: власник ферми тримає тварин у голоді

Концтабір для тварин. Так волонтери називають кінну ферму поблизу Кам’янця – Подільського.

Власник, кажуть, тварин не годує. Від голоду – загинули вже 10 коней. Загиблий кінь, викинутий у полі та ледь живі поні – знову привели волонтерів на ту ж ферму.

Зоозахисники навіть до поліції звернулися. Напередодні забрали у фермера 13 коней. Господар же переконує – про худобу дбає. А те, що тварини недоїдають, це просто тимчасові труднощі.

Власник ферми переконує – про своїх годувальників дбає. Бо саме коні його прибуток – він пропонує спілкування з кіньми для діток із ДЦП та продає кінське молоко теж для лікування. А гинуть коні не з голоду, переконує власник. Винні волонтери, котрі підгодовують тварин.

Читайте: Волонтерство в Україні: як у Львові допомагають бійцям повернутися до життя

Лише влітку поліція зафіксувала 16 порушень щодо утримання тварин на на цій фермі. Тепер контролювати розслідування взялися волонтери. І подали заяву до прокуратури.

Раніше Факти ICTV писали про елітну птахоферму на Буковині.

Опубліковано Лютий, 10 в 14:33



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.