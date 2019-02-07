Волонтерство в Україні: як у Львові допомагають бійцям повернутися до життя

Волонтерство в Україні не згасло і тому є чимало прикладів. Один з них віднайшли у Львові – там вже 5 рік поспіль, від початку війни, надають психологічну й фізичну допомогу бійцям, які повернулися з війни.

Небайдужі власним коштом відремонтували будівлю на території психіатричної лікарні, побілили стіни, принесли туди меблі й спортивне обладнання і почали приймати перших пацієнтів. Наразі, центр шукає гроші, бо хочуть і ремонт зробити, і нові методики застосувати. Все, що треба – виграти міський конкурс.

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Із вояками займаються психологи, котрі пройшли спеціальне навчання і застосовують натівські тактики боротьби зі стресом. Втім, найбільше ветерани цінують спілкування із однодумцями.

Торік у центрі зафіксували 8.5 тисяч відвідувань. Допомогу отримали понад 400 ветеранів.

До слова, у Національній службі здоров’я розповіли про перелік приватних клінік, в яких пацієнти можуть підписати декларації з сімейними лікарями.

Опубліковано Лютий, 07 в 11:14



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