Коронавірус у світі: послаблення карантину в Європі та ріст інфікованих у Росії

Вулиці Москви почали порожніти. Суворий карантин змушує сидіти москвичів вдома, особливо після того, як Росія вийшла на третє місце за кількістю заражених коронавірусом у світі. В країні 221 тис. заражених. Лише за останню добу додалось 11 тис. хворих та 94 смерті, більшість з них у столиці.

США в той же час лідирують за кількістю померлих та хворих. Там майже 1,5 млн інфікованих. Загалом в країні померло понад 80 тис. хворих на коронавірус. Натомість Європа частково виходить із жорстких обмежень. У Франції відкрилися магазини, дозволено гуляти у парках та займатися спортом. А от бізнес-центри не запрацювали на повну, більшість досі працює віддалено. Із 10 співробітників компанії на роботу виходить один. Усе заради стримування нових заражень. Докладніше у сюжеті Наталі Луценко.

Нагадаємо, стало відомо, яка країна першою отримає від Японії ймовірні ліки від коронавірусу.

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