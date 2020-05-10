Уряд Японії надіслав посольству Естонії в Токіо посилку з препаратом Авіган – потенційними ліками проти коронавірусу.

– Те, що Естонія отримає від Японії ліки Авіган, є дуже хорошим прикладом міжнародного співробітництва в кризовій ситуації. Я розмовляв у четвер з японським колегою Тошиміцу Мотегі і подякував йому, – сказав глава МЗС Республіки Урмас Рейнсалу.

Авіган розроблений японською фармацевтичною компанією Fujifilm Toyama Chemicals як ліки проти грипу.

Під час пандемії МЗС Естонії у співпраці з департаментом здоров’я вивчав можливості отримання препарату для дослідження і потенційного використання для лікування коронавірусу.

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Запити на отримання Авіган направили Японії більше 80 країн.

Японія надала ліки для дослідження на людях безкоштовно в рамках міжнародного співробітництва. Естонія у відповідь повинна поділитися з Японією результатами клінічних випробувань.

Нагадаємо, 8 квітня стало відомо, що уряд Японії передасть Україні в якості партнерської підтримки партію препарату фавіпіравір Авіган. Щодо ефективності препарату в лікуванні коронавірусної інфекції Covid-19 зараз тривають клінічні дослідження.