Коронавірус у світі: в Європі знову побільшало випадків інфікування на Covid-19

В Європі за останню добу трохи погіршилася ситуація з коронавірусом. В Італії у півтора рази побільшало смертей та удвічі – нових випадків захворювання. Подібна ситуація у Франції та Великій Британії. Втім про новий спалах епідемії поки не йдеться.

В Іспанії добова смертність також підскочила, але все одно третій день поспіль це – менше 100 людей. Країна днями послабила запобіжні заходи, але карантин влада збирається подовжити ще на два тижні.

В США вже понад 1,5 млн осіб заразилися коронавірусом. Померли майже 100 тис., одужало утричі більше. У двох каліфорнійських шпиталях неподалік кордону з Мексикою – нова хвиля пацієнтів. Докладніше у сюжеті Оксани Лотоцької.

Нагадаємо, економічна криза, викликана пандемією коронавірусу, призведе до злиднів 60 млн осіб у всьому світі. Таку заяву на сайті організації Світового банку зробив голова Девід Малпас.

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