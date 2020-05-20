60 млн осіб опиняться за межею бідності через коронавірус – Світовий банк

Економічна криза, викликана пандемією коронавірусу, призведе до злиднів 60 млн осіб у всьому світі.

Голова Світового банку Девід Малпас зробив таку заяву на сайті організації.

– За нашими оцінками, майже 60 млн осіб будуть змушені жити за межею бідності, що зводить нанівець весь прогрес у боротьбі з нею за останні три роки, – сказав Мелпас.

Також організація прогнозує у 2020 році глибоку рецесію світової економіки до мінус 5%.

За словами Мелпаса, Світовий банк надав допомогу у боротьбі з пандемією вже 100 державам, на які припадає 70% населення планети. У наступні 15 місяців банк зобов’язується виділити ще $160 млрд, щоб країни могли ефективно реагувати на медичні, економічні та соціальні потрясіння.

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Також у повідомленні йдеться, що до програм Світового банку можуть бути задіяні додаткові донори, щоб ефективніше боротися з проблемами.

Раніше Факти ICTV писали, що Світовий банк підписав з Міністерством охорони здоров’я угоду на $135 млн додаткового фінансування спільного проекту з поліпшення охорони здоров’я.

Джерело: Світовий банк