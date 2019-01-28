Космонавт для України і США: досягнення Леоніда Каденюка

Це перший день народження Леоніда Каденюка, який відзначають без українського астронавта. Зазвичай, цього дня його телефон розривався. Та був у житті і дзвінок особливий.

Листопад 97-го. Перший космонавт незалежної України мав прямий зв’язок з Києвом із орбіти. Про його політ домовилися керівники України та США Леонід Кучма і Білл Клінтон.

Астронавти мали право вибрати, під яку мелодію прокидатися – тож двічі на орбіті звучав гімн України. А з собою на борт Леонід Каденюк узяв ще й український прапор і кобзар Шевченка.

На борту шатла космонавт сумлінно проводив біологічні експерименти, які були потрібні і США і Україні, їх тепер використовують при підготовці пілотованої місії на Марс.

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Сьогодні у столичному планетарії присутні найближчі люди – колеги, друзі, родина. На його честь створили відзнаку – зірку Леоніда Каденюка. Її отримав другий президент України і друг астронавта Леонід Кучма, а також американський президент Білл Клінтон.

Леонід Данилович наголошує – Каденюк найбільше прагнув, щоб Україна продовжувала утверджуватися як космічна держава.

Цілий тиждень Леоніда Каденюка вшановуватимуть по всій Україні. Адже день його народження припадає на сьогодні, а 31 січня відомого українця не стало. Геніального і багатогранного астронавта і надзвичайно щирої людини.

До слова, Гагарін полетів, і я вирішив – стану космонавтом! Що треба знати про легендарного Каденюка.

Опубліковано Cічень, 28 в 19:43



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