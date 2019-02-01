Кросівки Puma за $300: зашнуровує мотор, керувати можна через телефон
Свою новинку представила Puma. Кросівки зробили відносно легкими – приблизно 400 грамів кожен.
Зашнуровує – мотор. Щоб застебнути – потрібно провести пальцем по центру кросівка – вгору, а щоб розстебнути – донизу.
Акумулятор заряджає бездротова зарядка. Продаватимуть їх через рік.
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Орієнтовна ціна – 330 доларів.
До слова, розробники не пасуть задніх у сфері музичних інструментів. В американській Каліфорнії пройшла виставка технологічних новинок у музиці.
2019-02-01Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.