Кросівки Puma за $300: зашнуровує мотор, керувати можна через телефон

Свою новинку представила Puma. Кросівки зробили відносно легкими – приблизно 400 грамів кожен.

Зашнуровує – мотор. Щоб застебнути – потрібно провести пальцем по центру кросівка – вгору, а щоб розстебнути – донизу.

Акумулятор заряджає бездротова зарядка. Продаватимуть їх через рік.

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Орієнтовна ціна – 330 доларів.

До слова, розробники не пасуть задніх у сфері музичних інструментів. В американській Каліфорнії пройшла виставка технологічних новинок у музиці.

Опубліковано Лютий, 01 в 14:50



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