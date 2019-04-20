Купівля велосипеду: на що звертати увагу та ціни

Дедалі більше людей з автівок пересідають на двоколісні. Зручніше та екологічніше. Нині велосезон у самому розпалі і дедалі більше офісів заохочують людей користуватися велосипедами, облаштовуючи велопарковки.

Як вибрати зручний велосипед?

У магазинах вибір настільки великий, що легко розгубитися. Вибирати велосипед – це те саме, що вибирати машину. Є джипи, спорткари та звичайні седани. Тож, аби двоколісний вас повністю задовільняв – перш за все, потрібно визначитись, навіщо він вам потрібен.

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Їздитимете лише на роботу або на прогулянки – підійде міський велосипед. У нього низька рама, широке кермо, ви сидите майже рівно, тож спина не затерпне. Ціни – від 5 тис. грн. Як бонус – деякі моделі легко перевозити в місцевому транспорті.

Ліс, гори, каміння та інше бездоріжжя – під силу джипу у світі двоколісних – гірському велосипеду. У нього більші колеса, грубіші покришки та краща амортизація. Гірські байки – найпопулярніші серед усіх та найдорожчі. Від 6 тис. грн. – найпростіша комплектація, і до сотень тисяч гривень – більш просунутий.

Мікс гірського та міського байків – гібрид. За нього просять від 5 тис. грн.

Як і одяг, байк має бути за розміром – підходити за ростом та вагою.

Навіть якщо по всіх параметрах велосипед здається ідеальним – спочатку проведіть йому тест-драйв. Перевірте зручність посадки та роботу гальм. І неодмінно подбайте про безпеку купивши шолом, набір мигалок та ремкомплект.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому у Нідерландах пересіли на велосипеди.

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