Київ очима туристів: плюси та мінуси української столиці

Київ – місто контрастів. Граніту та зелених каштанів, сучасних хмарочосів та історичних споруд. Краєвиди столиці навіть у топ-десятці найкрасивіших у світі за версією The Guardian. Туристи їдуть цілеспрямовано до Києва. Але як кожен мегаполіс він має свої плюси і мінуси. І перший потужній недолік міста – паркінги. Особливо влітку центр столиці – це автомобільне пекло.

З іншого боку на пішоходів тисне стихійна торгівля. Тому навіть широкі тротуари не надто рятують. 3. Картину псує і сміття, яке часто не потрапляє в баки – аромати у спеку точно не французьких парфумів.

4. Негативного колориту додають довжелезні затори та загазованість.

5. Європейські туристи звикли говорити англійською – це перепустка у будь-якому місті. У Києві – з цим збій. Молодь ще підкаже дорогу до метро, а літні продавці скажуть лише хеллоу.

Комфортно, бо всіх вражає наші гостинність і щедрість. Тож ці якості – лідери рейтингу.

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Друге місце позитиву – столичні ціни. Третя перевага – Київ – це гастрономічний рай. Де смачний не лише борщ і вареники, а й фуагра чи грузинські хачапурі.

4. Беззаперечний позитив – природа в місті, зелень на берегах Дніпра, піщані пляжі і великі парки.

5. Гримить на всю Європу і слава українських клубів. Але танцювальні ритми не лише на дорогих і закритих вечірках. Справжня перлина для веселого відпочинку наш ЮБК – на Трухановому острові. Посеред Києва – диско на пляжі з видом на Дніпро та вогні столиці.

Але які б емоції Київ не викликав у іноземців, головне, щоб поважали наше місто самі українці. Щоб не дозволяли собі кинути сміття повз урну чи припаркувати авто на газоні. Здається, що дрібниця, яку не помітять у мегаполісі. А от враження у гостя з Нідерландів, уже зіпсоване. Тому пам’ятаймо – Європейською столицю робимо ми. І лише наша любов до Києва перетворить грандіозні проблеми на маленькі недоліки.

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