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Людина проти стихії: в Одесі відбувся другий чемпіонат України з серфінгу

В Одесі відбувся другий чемпіонат України з серфінгу. На змаганнях близько 30 учасників із Києва, Одеси, Харкова та Сполучених Штатів.

Рівень володіння дошкою судді оцінювали за кількома критеріями: яку хвилю взяв райдер, наскільки хвиля була високою й ідеальною, а також те, що продемонстрував учасник на ній – маневри, повороти та інші елементи.

Вперше на змаганнях були жінки. Як, наприклад, одеситка Ольга Байкова – вона серфінгує вже 6 років, та позмагатись вирішила вперше.

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Ярослав Домбровський – виходець з України, переїхав до Каліфорнії, де захопився серфінгом. Спортсмен каже: чорноморські хвилі порівняно з тихоокеанськими більш непередбачувані та короткочасні. Однак для наших спортсменів вони можуть стати чудовим майданчиком для підготовки.

Три роки тому серфінг став Олімпійським видом спорту. Тож вітчизняні спортсмени мають потенціал вийти і на світовий професійний рівень.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як в Одесі провели перші в Україні змагання з серфінгу.

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