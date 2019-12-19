Меблі та іграшки під грудами бетону. Як виглядають зруйновані квартали Мар’їнки

У колись елітному районі Мар’інки нині стоять пусткою цілі хати і квартали. Військові просять довго тут не ходити, бо все добре прострілюється.

Тут потрощені шибки та стіни-руїни. Під купою глини й бетону – покинуті меблі та дитячі іграшки.

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Таких будинків у Мар’їнці – сотні. Навіть якщо люди й захочуть повернутися сюди після війни, їм доведеться починати все спочатку. Ремонту оселі вже не підлягають.

Але армійці продовжують боронити не бетон і територію, а рідну землю. На фронті немає ні вихідних, ні свят, окупанти не змовкають.

Звідки чекати небезпеки, щоночі підказують хвостаті помічники. Спершу собаки були з бійцями на полігоні, тепер служать на передовій.

У сусідній Красногорівці до ворожих укріплень далеко – більше кілометра. Але з того боку лінії фронту примудряються працювати снайпери, це тут найбільша небезпека.

Рятує вітер, через який ворогу важче цілитися. А також рівнинна місцевість, де погано видно, як бійці пересуваються.

Нагадаємо, у Збройних силах України назвали низку пріоритетних напрямків роботи в 2020 році.

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