Молодь і вибори: чому не ходять голосувати і як змінити ситуацію

Українська молодь не дуже цікавиться політикою. На вибори ходить мало, бо сконцентрована на власному житті і не вірить в реальні зміни.

На жаль, але такі дані наводять соціологи. Зокрема після Майдану нову владу обирали лише 44% молодих людей – це найменший показник за всю історію України.

Проте експерти наголошують, що менше голосують, то менше політики для них стараються. Та орієнтуються в основному на активних пенсіонерів.

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Причини не ходити на вибори в молоді свої. Крім стандартних – не вірю, не визначився, не бачу сенсу – додається ще й не цікавлюсь політикою. Таку причину назвали – 28% молодих людей. Для порівняння – старших – удвічі менше.

До слова, Факти ICTV писали про те, що знадобиться українцям за кордоном для того, аби взяти участь у голосуванні.

Опубліковано Cічень, 26 в 14:30



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