Морозні ночі в наметах та антисанітарія: що відбувається на польсько-білоруському кордоні

Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою. Морозні ночі в наметах, брак харчів та води, антисанітарія – таку ціну платять зараз мігранти зі Сходу та Африки за довіру режиму Лукашенка. Дедалі частіше біля кордону знаходять людей з переохолодженням.

На кордоні з боку Білорусі в наметових містечках нині перебувають щонайменше три тис. мігрантів. Їх звозять білоруські силовики, обіцяючи шлях до Німеччини. Нелегали час від часу штурмують польську межу. Кілька десятків людей поляки напередодні завернули. Вони застрягли між двома кордонами.

Частина нелегалів пробралася до Польщі раніше. Нині вони в особливій зоні зоні, яку польська влада оголосила біля кордону – доступ тільки для тих, хто там живе. Ні журналістів, ні волонтерів туди не пускають. Полегшити становище мігрантів з обох боків кордону намагаються громадські організації та Червоний Хрест.

Країни, що межують з Білоруссю, наголошують – ситуація загрозлива. Тож Польща, Латвія та Литва обговорюють можливість ініціювати четверту статтю Північноатлантичного договору – установчого документу НАТО.

Вона передбачає, що будь-яка країна-учасниця Альянсу може вимагати консультацій з іншими союзниками, коли виникає загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці.

На Заході дедалі частіше відкрито говорять про те, що головний ініціатор нинішніх подій – Кремль. Держдепартамент США в офіційній заяві наголошує, що дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розбрат і спрямовані на те, щоб відвернути від дій Росії на кордоні з Україною. Подібної думки і британський міністр оборони.

Про те, чи збираються якось відповісти на такі дії Москви, західні дипломати поки не повідомляють. Але вже 15 листопада міністри закордонних справ країн Євросоюзу розширять санкції проти Білорусі через дестабілізацію східних кордонів європейської спільноти.

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