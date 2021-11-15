Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Світ / Світові новини

Морозні ночі в наметах та антисанітарія: що відбувається на польсько-білоруському кордоні

Оксана Лотоцька журналіст програми Факти ICTV

Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою. Морозні ночі в наметах, брак харчів та води, антисанітарія – таку ціну платять зараз мігранти зі Сходу та Африки за довіру режиму Лукашенка. Дедалі частіше біля кордону знаходять людей з переохолодженням.

На кордоні з боку Білорусі в наметових містечках нині перебувають щонайменше три тис. мігрантів. Їх звозять білоруські силовики, обіцяючи шлях до Німеччини. Нелегали час від часу штурмують польську межу. Кілька десятків людей поляки напередодні завернули. Вони застрягли між двома кордонами.

Частина нелегалів пробралася до Польщі раніше. Нині вони в особливій зоні зоні, яку польська влада оголосила біля кордону – доступ тільки для тих, хто там живе. Ні журналістів, ні волонтерів туди не пускають. Полегшити становище мігрантів з обох боків кордону намагаються громадські організації та Червоний Хрест.

Країни, що межують з Білоруссю, наголошують – ситуація загрозлива. Тож Польща, Латвія та Литва обговорюють можливість ініціювати четверту статтю Північноатлантичного договору – установчого документу НАТО.

Читайте
Міграційна криза: Литва і Латвія почали будувати паркан на кордоні з Білоруссю

Вона передбачає, що будь-яка країна-учасниця Альянсу може вимагати консультацій з іншими союзниками, коли виникає загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці.

На Заході дедалі частіше відкрито говорять про те, що головний ініціатор нинішніх подій – Кремль. Держдепартамент США в офіційній заяві наголошує, що дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розбрат і спрямовані на те, щоб відвернути від дій Росії на кордоні з Україною. Подібної думки і британський міністр оборони.

Читайте
Дії Білорусі відвертають увагу від активності РФ на кордоні з Україною - Блінкен

Про те, чи збираються якось відповісти на такі дії Москви, західні дипломати поки не повідомляють. Але вже 15 листопада міністри закордонних справ країн Євросоюзу розширять санкції проти Білорусі через дестабілізацію східних кордонів європейської спільноти.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На кордоні України з Польщею затримали нелегалів: серед них є дитина
На кордоні України з Польщею затримали нелегалів: серед них є дитина
Дії Білорусі відвертають увагу від активності РФ на кордоні з Україною – Блінкен
Дії Білорусі відвертають увагу від активності РФ на кордоні з Україною – Блінкен
Міністр оборони попередив про відповідальність за допомогу в незаконному перетині кордону
Міністр оборони попередив про відповідальність за допомогу в незаконному перетині кордону
У прикордонних областях України можуть запровадити надзвичайний стан – очільник МВС
У прикордонних областях України можуть запровадити надзвичайний стан – очільник МВС
В РНБО назвали ситуацію з мігрантами на кордонах спецоперацією РФ: готуються до різних сценаріїв
В РНБО назвали ситуацію з мігрантами на кордонах спецоперацією РФ: готуються до різних сценаріїв
ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі через міграційну кризу – Боррель
ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі через міграційну кризу – Боррель
Білорусь готує мігрантів до потужної спроби штурму кордону – польські прикордонники
Білорусь готує мігрантів до потужної спроби штурму кордону – польські прикордонники
Кулеба закликав Євросоюз стримати Росію від подальшої агресії
Кулеба закликав Євросоюз стримати Росію від подальшої агресії
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка