Морозные ночи в палатках и антисанитария: что происходит на польско-белорусской границе

Ситуация на польско-белорусской границе остается напряженной. Морозные ночи в палатках, нехватка еды и воды, антисанитария – такую ​​цену платят сейчас мигранты с Востока и Африки за доверие Лукашенко. Все чаще возле границы находят людей с переохлаждением.

На границе со стороны Беларуси в палаточных городках сейчас находятся как минимум три тыс. мигрантов. Их свозят белорусские силовики, обещая путь в Германию. Нелегалы ​​время от времени штурмуют польскую границу. Несколько десятков человек поляки накануне завернули. Они застряли между двумя границами.

Часть нелегалов пробралась в Польшу раньше. Сейчас они в особой зоне зоны, которую польские власти объявили возле границы – доступ только для тех, кто там живет. Ни журналистов, ни волонтеров туда не пускают. Облегчить положение мигрантов по обе стороны границы пытаются общественные организации и Красный Крест.

Граничащие с Беларусью страны подчеркивают – ситуация угрожающая. Польша, Латвия и Литва обсуждают возможность инициировать четвертую статью Североатлантического договора – учредительного документа НАТО.

Она предусматривает, что любая страна-участница Североатлантического союза может потребовать консультаций с другими союзниками, когда возникает угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности.

На Западе все чаще откровенно говорят о том, что главный инициатор нынешних событий – Кремль. Госдепартамент США в официальном заявлении отмечает, что действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раздор и направлены на то, чтобы отвлечь от действий России на границе с Украиной. Подобного мнения и британский министр обороны.

О том, собираются ли как-то ответить на такие действия Москвы, западные дипломаты пока не сообщают. Но уже 15 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза расширят санкции против Беларуси из-за дестабилизации восточных границ европейского сообщества.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.