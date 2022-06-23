Ми боролися за це десятиліттями: Кулеба про статус кандидата в ЄС для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що із набуттям статусу кандидата у члени Європейського Союзу для нашої держави завершилася епоха невизначеності.

Про це він сказав у коментарі головному редактору інформаційної служби телеканалу ICTV, яка веде програми Факти, Олені Фроляк в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що своїм рішенням ЄС “чітко заявить, що Україна є частиною проекту європейської інтеграції та буде членом ЄС”, і наголосив, що саме за це наша країна боролася десятиліттями.

Кулеба додав, що після набуття статусу кандидата Україна продовжить рух уперед – до членства в ЄС.

Міністр нагадав, що раніше Європейський Союз відмовлявся визнавати навіть європейську перспективу України.

– Нарешті ми переходимо у нову якість. Ми робитимемо свої реформи, Європейський Союз робитимемо свої реформи. Але для нас важливо принципово, що, проектуючи велику реформу, ЄС уже матиме на увазі майбутнє членство України та враховуватиме її майбутнє приєднання, – резюмував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 23 червня Європейський Союз офіційно ухвалив рішення про надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.

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