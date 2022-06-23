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Факты / Видео / Мир

Мы боролись за это десятилетиями: Кулеба о статусе кандидата в ЕС для Украины

Анастасия Гевко редактор ленты Елена Фроляк Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что с получением статуса кандидата в члены Европейского Союза для нашего государства завершилась эпоха неопределенности.

Об этом он сказал в комментарии главному редактору информационной службы телеканала ICTV, ведущей программы Факты, Елене Фроляк в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что своим решением ЕС “четко заявит, что Украина является частью проекта европейской интеграции и будет членом ЕС”, и подчеркнул, что именно за это наша страна боролась десятилетиями. 

Кулеба добавил, что после получения статуса кандидата Украина продолжит движение вперед – к членству в ЕС. 

Министр напомнил, что раньше Европейский Союз отказывался признавать даже европейскую перспективу Украины.

– Наконец-то мы переходим в новое качество. Мы будем делать свои реформы, Европейский Союз будет делать свои реформы. Но для нас важно принципиально, что, проектируя большую реформу, ЕС уже будет иметь в виду будущее членство Украины и учитывать ее будущее присоединение, – резюмировал Дмитрий Кулеба.

Напомним, 23 июня Европейский Союз официально принял решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.

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Украина получила статус кандидата в ЕС

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