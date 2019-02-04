На Харківщині школа перетворюється на Титанік: тала вода заливає кабінети

Ще одна школа на Харківщині перетворилася на Титанік. Через дірявий дах тала вода заливає кабінети, стіни вкрилися пліснявою, а у приміщеннях сиро та холодно.

Це школа на понад чотири сотні дітей у Чкалівському  – селищі в шістдесяти кілометрах від Харкова. Заклад опорний. Та поки нові комп`ютери та дошки стоять у коморі – інакше потонуть.

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Чи не кожен другий кабінет порожній, електрику вимкнули, дітей перевели туди , де поки сухо. Уроки скоротили, всюди холоднеча, вікна на провітрювання – дихати їдким повітрям важко.

Чиновники традиційно кивають на нестачу коштів, а батьки заявляють, що дах капітально не ремонтувався вже три десятки років.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у двох школах на Київщині розпилили газ.

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