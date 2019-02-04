На Харківщині школа перетворюється на Титанік: тала вода заливає кабінети

Ще одна школа на Харківщині перетворилася на Титанік. Через дірявий дах тала вода заливає кабінети, стіни вкрилися пліснявою, а у приміщеннях сиро та холодно.

Це школа на понад чотири сотні дітей у Чкалівському – селищі в шістдесяти кілометрах від Харкова. Заклад опорний. Та поки нові комп`ютери та дошки стоять у коморі – інакше потонуть.

Читайте: Грип у Чернігові: карантин у школах продовжили ще на тиждень

Чи не кожен другий кабінет порожній, електрику вимкнули, дітей перевели туди , де поки сухо. Уроки скоротили, всюди холоднеча, вікна на провітрювання – дихати їдким повітрям важко.

Чиновники традиційно кивають на нестачу коштів, а батьки заявляють, що дах капітально не ремонтувався вже три десятки років.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у двох школах на Київщині розпилили газ.

Опубліковано Лютий, 04 в 20:03



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.