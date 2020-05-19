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Факти / Відео / Україна / Суспільство

На Кінбурнській косі рахуватимуть відпочивальників на авто: причина

Кінбурнська коса на Миколаївщині відтепер рахуватиме і контролюватиме відпочивальників на машинах. На в’їзді з Херсонщини поставили пост із поліцейським та охоронцем заповідника. Адже сезон почався з масштабної пожежі у сосновому лісі через неуважність водія машини.

Поліцейський та інспектор заповідника записують номери машин гостей Кінбурнської коси та попереджають про небезпеку пожежі. На посту на в’їзді з Херсонської області гості з Києва можуть отримати буклет з номерами екстрених телефонів і картою. Туристів це приємно вражає.

Торік у кемпінгах, готелях і приватних садибах Кінбурнської коси відпочили 100 тис. людей. Але не всі дотримуються правил життя у заповіднику. Було складено понад 200 адмінпротоколів за намети у заборонених місцях. Тож, екологи сподіваються, що попереджувальна робота правоохоронців на в’їзді на косу дасть свої плоди.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що загрожує власникам парку тюльпанів під Києвом, де люди масово порушили карантин.

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