На наших дорогах дають збій: чому в Україні не працюють безпілотні автомобілі

Майбутнє вже поряд.

Автомобілі самі кермують, зупиняються, а ще – рятують життя пасажирів чи пішоходів. Ще кілька років тому про це лише мріяли, а тепер впроваджують у сучасних автомобілях. Найсміливіші виробники взагалі за кілька років готові представити повністю автономні автомобілі де й водія не буде – лише пасажири.

Втім світові тенденції і українські реалії то зовсім різні речі. Автопілот працює не всюди, а водії, порівнюючи європейські і наші дороги, кажуть, що із сучасності потрапляють у кам’яний вік.

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Сучасний автопілот керується трьома факторами – тримає авто у межах дорожньої розмітки, фіксує авто попереду і вираховує місцеположення на дорозі за допомогою системи GPS.

Але автоматика розумної машини на українських шляхах дає збій. Розмітка часто просто відсутня, а записані в систему GPS дорожні знаки – подекуди суперечать один одному.

На наших розбитих дорогах режим автопілоту не діє, за кермо потрібно триматися, бо автомобіль просто зупиняється. Комп’ютер таким чином попереджає про аварію.

Автовиробники постійно оновлюють систему автопілоту, проводять тест-драйви і вдосконалюють її. Завдання максимум – аби водій дав команду машині їхати додому, а автомобіль, без втручання людини, привіз її за заданою адресою.

Нагадаємо, американська пошта почала використовувати для перевезень вантажівки без водіїв.

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