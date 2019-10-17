На Одещині хлопцю з ДЦП банк не видає картку, бо він не може розписатися

У містечку Білгород-Дністровський, що на Одещині, інвалід першої групи Анатолій Руденко зіштовхнувся з банківською бюрократією та не може оформити собі картку. Проблема через нездатність чоловіка поставити підпис під банківськими документами.

35-річний Анатолій усе життя страждає від ДЦП. Чоловік не володіє тілом і повністю залежить від мами. Втім, навчився долати свою недугу і за допомогою вказівного пальця оволодів комп’ютером та почав заробляти в мережі. Нині він працює адміністратором у місцевій інтернет-спільноті.

Наглядає за сином лише мама, ще й працює медсестрою в місцевій психіатричній лікарні. Коли жінки немає вдома, допомагає сусідка.

Платню чоловік отримував на картку ПриватБанку, але нещодавно сплив термін дії, і він разом із мамою поїхав до місцевого відділення. Картку перевипустили, втім, через кілька днів банк її раптово заблокував.

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З’ясувалося, банк заблокував картку через те, що замість Анатолія поставила підпис його матір. І ні стан здоров’я чоловіка, ні його нездатність поставити підпис не переконали працівників видати картку.

У ПриватБанку виправдовуються, інцидент стався через неточності в законодавстві. Картки оформлюють згідно з правилами Нацбанку, ухвалених 16 років тому.

Натомість у банку почали службове розслідування проти співробітниці, яка видала першу картку під підпис мами. Аби розв’язати проблему та оформити довіреність, Ольга Тимофіївна зверталася до кількох нотаріусів, але марно. Тут теж потрібен особистий підпис Анатолія. Щоправда, юристи стверджують, підпису мами достатньо.

Анатолій обурений ситуацією. Каже, через такі інциденти люди з особливими потребами почуваються неповноцінними громадянами суспільства.

До слова, хлопця з ДЦП не пустили до фітнес-клубу.

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