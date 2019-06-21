У Харкові суд виніс вирок няні, яка била дівчинку з ДЦП.
Дзержинський районний суд Харкова виніс вирок няні, яка била 14-річну підопічну з ДЦП.
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Жінку визнали винною і засудили 3 років позбавлення волі.
VIDEO
Нагадаємо, у березні 2018 року в мережі з’явилося відео, на якому няня б’є дитину з ДЦП. Завдяки прихованій камері харків’янка Лариса Сандеві побачила, що її дочку б’є няня. У 14-річної дівчинки – ДЦП, тому ні розповісти про знущання, ні дати відсіч не могла.
Фото: objectiv
Джерело: objectiv
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