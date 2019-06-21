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Била дитину з ДЦП: у Харкові няню засудили до 3 років в’язниці

У Харкові суд виніс вирок няні, яка била дівчинку з ДЦП.

Била дитину з ДЦП: у Харкові няню засудили до 3 років в’язниці

Дзержинський районний суд Харкова виніс вирок няні, яка била 14-річну підопічну з ДЦП.

Читайте: У метро Києва на пероні впав чоловік, потяг зачепив його голову (18+)

Жінку визнали винною і засудили 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у березні 2018 року в мережі з’явилося відео, на якому няня б’є дитину з ДЦП. Завдяки прихованій камері харків’янка Лариса Сандеві побачила, що її дочку б’є няня. У 14-річної дівчинки – ДЦП, тому ні розповісти про знущання, ні дати відсіч не могла.

Фото: objectiv

Джерело: objectiv

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