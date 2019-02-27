На Вінниччині запрацював завод із виробництва сонячних панелей

Майже 7,5 тисяч українців встановили домашні сонячні електростанції. Це не лише тренд, це бажання стати незалежним і заробляти на продажу електрики в мережу.

Разом з комерційними проектами, альтернативна енергетика займає вже 2% від усієї в Україні. Плани держави за 11 років дійти до 25%.

Більшість комплектуючих для вітчизняного ринку сонячної енергетики завозили з Китаю, але тепер у Вінниці запрацював завод з виготовлення сонячних панелей. І це ще один крок до стрімкого розвитку альтернативної енергетики.

Для запуску цієї станції знадобилося півроку і приблизно 250 млн гривень інвестиції. Вийти в прибуток планують вже за 5 років.

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Місцевий бюджет теж отримав дивіденди і відремонтував школу та садочок. Нині найбільше промислових сонячних станцій будують у Херсонській та Одеській областях. А от за кількістю домашніх сонячних господарств лідирують Київщина та Дніпропетровщина.

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