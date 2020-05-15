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Найкращі показники у країні: як лікують Covid-19 на Вінниччині

300 пацієнтів із понад шестисот побороли коронавірус на Вінниччині. Це один із найкращих показників у країні, бо з початку епідемії у Вінницькому медичному університеті першими розробили протоколи лікування Covid-19.

Звичайно, медики спиралися на міжнародні алгоритми, але враховували вітчизняні реалії. Так в області створили 9 опорних лікарень, куди кинули практично весь ресурс – це найкращі лікарі і нове обладнання. Також удосконалили лабораторію.

Важкохворих лікують препаратами проти малярії, антибіотиками та антивірусними проти ВІЛ – ці медикаменти допомагають побороти Covid. А ще медики постійно наглядають за важкими пацієнтами і стежать, щоб організм наповнювався киснем.

Тут уже три апарати для ПЛР діагностики і вдається робити рекордну кількість тестів – 450 за добу.

Рекордному одужанню посприяв і розподіл хворих. За легкими вдома на самоізоляції стежили сімейні лікарі, у стані середньої важкості – лікували за медикаментозними протоколами, а важких пацієнтів рятували за допомогою апаратів штучної вентиляції, яких докупили по два-три у кожен медзаклад

Факти ICTV раніше писали про те, як плазма крові перехворілих на коронавірус людей допомагає у боротьбі з Covid-19.

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