Нацбанк починає вилучення монет номіналом в 1, 2 і 5 копійок з 1 жовтня

З 1 жовтня Нацбанк вилучає з готівкового обігу монети в 1, 2 і 5 копійок.

Проте протягом наступних трьох років люди можуть обміняти ці монети на інші діючі або на паперові купюри у відділеннях банків. Вилучені монети переплавлять.

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Також починається поступове виведення з обігу монети у 25 копійок. В НБУ наголошують, що так буде зручніше для користувачів, бо ці номінали не відіграють суттєвої ролі в розрахунках, і виготовляти їх дорожче ніж вони вартують.

Ці монети з’явились в обігу 1996 року після грошової реформи. Їх накарбували на Луганському набойному заводі та на монетному дворі Італії. Тоді долар коштував 1 гривню 80 копійок. Також 19 вересня в Нацбанку озвучили правила заокруглення сум для розрахунків.

Нагадаємо, перший випуск банкноти номіналом 1 тис. грн буде здійснено в обсязі 5 млн штук.

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