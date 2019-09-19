Перший випуск банкноти номіналом 1 тис. грн буде здійснено в обсязі 5 млн штук.
Нацбанк випустить купюру номіналом в тисячу гривень в обсязі 5 млн штук.
– Ми плануємо здійснити перший випуск банкнот номіналом 1 тис. грн в обсязі 5 млн штук, а далі – у міру надходження замовлень від банків і потреби економіки, – повідомив директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.
Читайте: Хто зображений на банкноті у 1000 гривень
Нову банкноту введуть в обіг з 25 жовтня 2019 року.
До речі, раніше ми писали, чи вплинуть на інфляцію купюра у 1000 грн і скасування дрібних монет.
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