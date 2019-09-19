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Факти / Україна

Перший випуск банкноти 1000 грн вийде в обсязі 5 млн штук – НБУ

Перший випуск банкноти номіналом 1 тис. грн буде здійснено в обсязі 5 млн штук.

Купюра 1000 грн

Нацбанк випустить купюру номіналом в тисячу гривень в обсязі 5 млн штук.

– Ми плануємо здійснити перший випуск банкнот номіналом 1 тис. грн в обсязі 5 млн штук, а далі – у міру надходження замовлень від банків і потреби економіки, – повідомив директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

Читайте:  Хто зображений на банкноті у 1000 гривень

Нову банкноту введуть в обіг з 25 жовтня 2019 року.

До речі, раніше ми писали, чи вплинуть на інфляцію купюра у 1000 грн і скасування дрібних монет.

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