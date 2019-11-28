Не від, а заради дітей. Як Мобільні клініки допомагають людям із ВІЛ

Кампанія з гаслом Не від, а заради дітей від фонду Олени Пінчук та компанії Durex до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом зібрала 750 тис. грн. Ці кошти підуть на закупівлю медичного обладнання, витратних матеріалів та медикаментів на проект Мобільні клініки.

Щоб виявити ВІЛ на ранній стадії потрібно пройти первинну діагностику. Втім, це не завжди можливо зробити у найвіддаленіших регіонах нашої країни.

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Саме тому фонд Олени Пінчук ще 2009 року запустив проект Мобільні клініки. Однак за 10 років активної експлуатації технічний стан автомобілів помітно погіршився.

Вони потребують регулярного ремонту та заміни запчастин. Медичне устаткування також морально застаріло. Тож фонд разом із Durex ініціювали кампанію збору коштів на потреби медиків.

Протягом трьох місяців 1 грн з кожної упаковки презервативів цієї марки йшла на проект Мобільних клінік. Це автомобілі з портативним діагностичним обладнанням.

Завдяки проекту всього за три місяці вдалося зібрати 750 тис. грн. До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом фонд Олени Пінчук передав чек лікарям Охматдиту. Ці гроші підуть на закупівлю медичного обладнання, витратних матеріалів та ліків.

До 2014 року за допомогою виїздів мобільних клінік вдалося надали допомогу майже 6 тис. ВІЛ-позитивних дітей у тих регіонах, які найбільше постраждали від епідемії ВІЛ-СНІДУ.

Нагадаємо, команда вчених із США вперше за 19 років виявила новий штам вірусу імунодефіциту людини.

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