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Небезпечний лід: на водоймах Харківщини за добу потонули троє осіб

На водоймах Харківщини за останню добу загинуло троє людей. Одна з трагедій сталася у місті Богодухів, під кригу провалилися двоє рибалок, врятувати вдалося лише одного, другий потонув майже миттєво. Ще один випадок трапився в селі Вільхівка, там у крижаній воді опинилися троє рибалок, на щастя, всіх їх рятувальники дістали з ополонки живими.

Найбільш жахлива трагедія сталася в Лозовій, там напередодні в крижаній воді загинули двоє школярів, ще одного хлопчика врятував випадковий перехожий. Під час шкільного карантину діти гуляли на одній з водойм містечка, крихка крига не витримала і діти провалилися. Деталі у сюжеті Тетяни Доцяк.

Нагадаємо, на Харківщині собака напав на 4-річну дитину. Від отриманих ушкоджень хлопчик загинув.

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