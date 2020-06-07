Зеленського просять законодавчо заборонити чипування людей – петиція

Президента Володимира Зеленського просять офіційно заборонити вживлювати чип у тіло людини. Петиція з відповідним проханням зареєстрована на сайті глави держави.

Її автором є Погорєлов Владислав Олександрович. Текст петиції короткий:

– Законодавчо заборонити чипування людей шляхом вживлення чипа у тіло.

Наразі триває збір підписів. Підтримали петицію вже 250 людей. Для того, щоб її розглянув президент, потрібно протягом 90 днів зібрати 25 тис. підписів.

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Конспірологічні теорії, пов’язані з чипуванням, стали особливо популярними з появою коронавірусу. Прихильники однієї із них вважають, що засновник Microsoft Білл Гейтс саме через вакцину від Covid-19 хоче поневолити людство.

Зробити це він начебто планує за допомогою вакцинації, вжививши кожному чипи.

Відповідно до цієї теорії, вакцина має вбити від 15% до 95% населення, а за тими, кому вдасться вижити, встановлять контроль за допомогою мікрочипів і мережі 5G.

Джерело: Офіційне інтернет-представництво президента