Звільнений з полону назвав імена українців, які залишилися у в’язницях ОРДЛО

Звільнений з полону українець Василь Савін назвав імена 11 осіб, яких продовжують утримувати в Макіївській колонії суворого режиму.

Звільнений з полону українець Василь Савін назвав імена в’язнів, які утримувалися разом з ним в Макіївській колонії суворого режиму і досі залишаються там.

За його словами, деяких українців викреслили зі списку, за два дні до обміну.

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Українці, яких продовжують утримувати в колоніях в ОРДЛО

Володимир Синюков

Павло Корсун – військовий,

Максим Тимофєєв – інвалід другої групи,

Геннадій Матвійчук – шахтар зі зламаним хребтом,

Олександр Шелест,

Сергій та Дмитро Караберюш,

Твердий,

Самдулов,

Матюшенко,

Воробей Василь.

– Там залишилися прекрасні хлопці. Володимир Синюков. Паша Корсун, військовий, що їхав у Камазі. Його не віддали. Максим Тимофєєв. Ось його мама тут, на візку. Стара людина, її віддали. А Максим, інвалід другої групи, його не віддали. Також залишається там шахтар Гена Матвійчук, у нього зламаний хребет, пів хребта відсутні, металевий стрижень, він залишається в підвалі. Саша Шелест і Корсун (викладач інституту, 60 років). Залишаються в підвалі. Прекрасні хлопці Сергій Мазуров. Сергій і Дмитро Караберюш завжди були в списку, за два дні до обміну викинули зі списку, – сказав він.

Савін додав, що коли приїжджала так звана омбудсмен “ДНР”, він прорвався через охорону і запитав, чому вони не підтверджують тих, кого бачать?

Вона зазначила, що, якщо вона їх підтвердить, то “Україна може не віддати тих, кого треба”.

– А ще там залишаються Твердий, Самдулов, Матюшенко (дружина нещодавно з плакатом стояла біля Офіса президента). Воробей Вася. Всі вони залишаються там, – сказав він.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін полоненими. Україні вдалося звільнити 76 громадян. Проте заради цього в ОРДЛО довелося віддати 127 осіб.